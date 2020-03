Patrulha Maria da Penha realizou 48 atendimentos no bimestre

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) de Arapongas, através da Guarda Municipal divulgou dados referentes à Patrulha Maria da Penha que presta serviços voltados às vítimas de violência doméstica, que possuem medidas protetivas. O relatório apresenta o relatório referente ao 1º bimestre de 2020 (janeiro e fevereiro). Neste período, foram realizados 48 atendimentos; 24 novas visitas; 13 visitas de retorno; quatro descumprimentos de medida protetiva com prisão em flagrante; quatro descumprimentos de medida sem flagrante; um relato de descumprimento; 13 encaminhamentos para serviços e nenhuma solicitação de revogação de medida protetiva.

“São números que demostram na prática a atuação da Patrulha Maria da Penha em Arapongas. Com uma rede de atendimento que conta também com a atuação do judiciário e secretarias de Saúde e Assistência Social, demais vítimas têm se encorajado a denunciar seus agressores. Infelizmente a violência contra à mulher, seja ela, física, psicológica, moral, sexual e patrimonial ainda existe em todo o mundo, com isso, cabe a nós fazer cumprir a lei e levar o atendimento necessário às vítimas”, afirma a coordenadora da Patrulha, GM Denice Amorim.

Em caso de violência doméstica, havendo medida protetiva, as vítimas devem ligar: 153 ou 0800-645-9060(GUARDA MUNICIPAL). Nos casos sem medida protetiva, ligar: 190(POLÍCIA MILITAR).