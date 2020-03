Secretaria de Esporte suspende atividades por tempo indeterminado

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esporte informa que estão suspensas por tempo indeterminado todas as atividades, que incluem: práticas esportivas no três Meu Campinho (Cj. Flamingos, Zona Sul e Cj. Ulisses Guimarães); aulas funcionais, escolinhas, campos e atividades na piscina do Centro Social Urbano (CSU); atividades no Ginásio Mateus Romera – Cj. Flamingos; Ginásio de Esportes Luiz A. Zin; ações esportivas da Praça CEU das Artes – Zona Sul; Cj. Centauro; Jardim Bandeirantes; região do Campinho; Colônia Esperança; Distrito de Aricanduva e espaço Academia de Lutas Municipal de Arapongas (ALMA), entre outras. Foram suspensos também os Jogos Escolares (fase municipal) que seriam realizados do dia 27/03 a 03/04; Campeonato Rural e Master.

Todas as medidas visam reforçar o Plano de Contingência para o enfrentamento do coronavírus, anunciadas ontem (16), pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário de Esporte, Altair Sartori, reforça ainda que serão mantidas apenas as inscrições para o 63º Torneio 1º de maio, que seguem até o dia 18 de abril. “ As inscrições serão mantidas até o prazo informado. A entrega das fichas e inscrições dos atletas também permanecem sem alteração”, afirma.

As fichas de inscrições e os regulamentos da competição devem ser retirados na recepção da Secretaria de Esporte ou pelo site www.arapongas.pr.gov.br/esporte

Maiores informações podem ser obtidas pessoalmente na Secretaria de Esporte ou pelo telefone: 3902-1114.