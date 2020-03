Teatro ‘Paixão de Cristo’ de Arapongas interrompe ensaios, mas não cancela apresentação

Em virtude de um decreto publicado pelo Bispo da Diocese de Apucarana Dom Carlos José de Oliveira na noite desta segunda-feira (16), com determinações de restrições para impedir o avanço do coronavírus na região, a encenação da ‘Paixão de Cristo’ de Arapongas deverá seguir algumas restrições nos próximos 15 dias. A informação foi confirmada pelo organizador do evento Luiz Vechiatto.

De acordo com ele, a apresentação não está cancelada, mas os ensaios envolvendo todo o elenco estão temporariamente suspensos. “Como é um evento preparado com um ano de antecedência, acredito que seja precipitado cancelar agora. Vamos aguardar como a situação em relação ao coronavírus irá evoluir na região e devemos dar uma posição definitiva sobre a apresentação no dia 02 de abril”, afirmou Vechiatto.



O teatro ‘A Paixão de Cristo’, realizado pelo Grupo Mãe do Céu de Arapongas, está em sua 23ª edição. O coordenador afirma que existe a possibilidade de realizar, pela primeira vez, uma apresentação com portões fechados. “Estudamos a possibilidade de realizar a peça com transmissão pela internet, sem público, se necessário. Mas ainda estamos estudando o que iremos fazer de fato”, disse.