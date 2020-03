Audiência pública sobre Plano Diretor é cancelada em obediência a decreto estadual

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), informa que foi cancelada a terceira audiência pública para a revisão do Plano Diretor do Município. O evento estava marcado para as 19h desta terça-feira (17), no auditório da Prefeitura. “O secretário Jair Milani decidiu pelo cancelamento em função do decreto estadual publicado na segunda-feira, através do qual o Governo do Estado proibiu a realização de eventos com mais de 50 pessoas, numa ação preventiva contra a transmissão do coronavírus”, afirma o engenheiro Israel Biazon, da Seodur.

Por enquanto, não há data definida para a realização da audiência, uma vez que a administração municipal vai seguir os termos do decreto estadual e seus desdobramentos. “Todos os setores envolvidos e interessados no novo Plano Diretor serão informados a respeito no momento oportuno”, finaliza Biazon.