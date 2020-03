Avançam obras de esgoto da Sanepar em Arapongas

Na manhã da última segunda-feira (16), o prefeito Sérgio Onofre esteve em visita técnica no terreno onde será instalada uma nova Unidade do Pronto Socorro do Hospital Norte Paranaense (Honpar), localizada às margens da PR-444. Na oportunidade foi feita a instalação de uma das elevatórias compactas no loteamento Santa Alice - obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Arapongas executadas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Segundo a Sanepar cerca de R$ 5,5 milhões estão sendo investidos para beneficiar mais de 2 mil famílias das regiões Norte e Sul, além da realização de melhorias no sistema local. O recurso inclui a implantação de duas elevatórias compactas de esgoto. Estes equipamentos garantem o atendimento da nova Unidade de Saúde Honpar – Hospital Norte do Paraná, que está em construção e pertence à Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer. “ Assim que foi formalizado o projeto para construção dessa nova ala do Honpar, buscamos soluções para o esgoto sanitário. Nós procuramos a Sanepar para que ela pudesse colocar uma elevatória, não só para atender o hospital, mas também o Jardim Paraná”, afirma Onofre.

O gerente geral da Sanepar na Região Nordeste, Rafael Malaguido, explica que as estações elevatórias de esgoto (EEE) são necessárias para levar o esgoto para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Bandeirantes do Norte. “O esgoto é coletado sempre por gravidade e, muitas vezes, a ETE fica em outra bacia hidrográfica. É este o caso da região do Honpar. A topografia nos exige a instalação da elevatória para bombear o material para o sentido inverso. Este modelo de elevatória que eles estão fazendo é um modelo mais rápido. O esgoto é uma das obras mais relevantes e é importante poder agilizar isto para os municípios”, resume.

A Sanepar está adotando esta nova concepção, que consiste numa ‘elevatória pronta’, em vez de construir toda a estrutura em concreto. “É uma solução técnica inovadora, adequada para atender a demanda de volumes menores ou atender provisoriamente até a construção de uma unidade convencional. Arapongas é a primeira cidade do interior do Paraná a receber este modelo, e, neste caso, para antecipação do cronograma de obras”, ressalta Malaguido.

Entre as vantagens em relação às EEE convencionais estão o baixo custo de implantação e a fácil instalação e manutenção.

AMPLIAÇÃO E MELHORIA – Atualmente a Sanepar atende 67% da população urbana de Arapongas com sistema de esgotamento sanitário. Obras iniciadas neste mês no Jardim São Carlos vão aumentar em 3% este indicador ainda em 2020. Ao todo são 2,1 mil famílias beneficiadas no São Carlos, Vale das Perobas, Nossa Senhora do Loreto e Jardins Araucária I e II.

Para melhorar a performance da coleta de esgoto na cidade, a Sanepar está substituindo 14 km de rede coletora antiga. A obra segue até o fim deste ano, beneficiando diversos bairros, como a região do Jardim Flamingos e da Vila Araponguinha.