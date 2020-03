Homem é preso transportando cocaína em Arapongas

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta segunda-feira (16) em Arapongas transportando cocaína.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), ele estaria pilotando uma moto na região da Vila Nova, e ao receber voz de abordagem de uma equipe que realizava patrulhamento no local, iniciou fuga e dispensou um objeto na rua. Ele foi alcançado pelos policiais que identificaram os objetos jogados no chão pelo suspeito como sendo porções de cocaína embaladas em plástico. Ele assumiu a posse do entorpecente e disse que a droga seria entregue para uma outra pessoa. O suspeito revelou ainda que em sua casa haveria mais cocaína, o que foi comprovado pela PM após realizar buscas na residência. A droga posteriormente pesada totalizou 2,7 gramas distribuída em 04 porções. Com ele, também foi apreendido R$ 131 em notas diversas.