Arapongas investiga primeiro caso suspeito de Covid-19

O setor epidemiológico da 16ª Regional de Saúde de Apucarana confirmou, na manhã desta terça-feira (17), que investiga o primeiro caso suspeito de Covid-19 em Arapongas.

O paciente é um homem de 70 anos, que teve contato com familiares que vieram do exterior, e apresenta um quadro clínico respiratório. O idoso está internado no Hospital Norte Paranaense (Honpar).



Material do paciente foi coletado nesta terça e enviado para o Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen) para que testes que apontem o Covid-19 sejam realizados. Os resultados são esperados para até 4 dias.

De acordo com a assessoria da prefeitura, o secretário municipal de Saúde de Arapongas, Moacir Paludetto Júnior deve se manifestar sobre o caso ainda durante a manhã desta terça.