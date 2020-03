Mais de 2.200 candidatos participam do Concurso Público da GM de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas e Fundação de Apoio à Unespar/Campus Paranavaí realizaram no último domingo (15), o Concurso Público da Guarda Municipal, conforme edital 088/2019, na qual, destinava 5 vagas masculinas e 1 feminina. Com as provas aplicadas no período da manhã – com fechamento dos portões às 8h45min, ao todo, 2.233 candidatos estiveram presentes dos 2.813 inscritos. Com isso, foram 580 candidatos ausentes.

Conforme o levantamento geral por município, entre os destaques, foram registrados 955 candidatos de Arapongas, correspondente a 67,54%; 509 de Apucarana; 433 candidatos de Londrina; 151 de Rolândia; 95 de Cambé; 55 candidatos de Maringá; 38 de Ibiporã e 22 da capital Curitiba.

Gabarito

Nesta manhã (16), a Unespar já publicou o gabarito oficial de respostas das 50 questões aplicadas no Concurso Público da Guarda Municipal, disponível através do link: https://www.fundacaofafipa.org.br/uploads/281/concursos/3708/anexos/780747383931eaa33fe79d16f938227c.pdf

Etapa Física

Conforme a Unespar, a etapa física do certame está prevista para o início de maio.

INFORMAÇÕES

Demais informações devem ser obtidas através dos telefones: Fones: (44) 3423-7278, (44) 3446-7957, (44) 3422-7752

(44) 3422-9352, TIM (44) 99876-3377.

E-mail: candidato@fundacaounespar.org.br