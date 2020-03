Equipe master do Palmeiras vence amistoso em Arapongas

Com a presença de bom público, foi realizado no domingo (15/03), no Estádio do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Arapongas, um amistoso de futebol entre master do Palmeiras e Seleção de Arapongas/Amigos do Toxinha.

O time paulista foi atração a apresentou no gramado jogadores que fizeram história no “Verdão” nas décadas de 70, 80, 90 e 2000. O resultado foi de 9 a 0 para a equipe visitante, mas para o coordenador geral do evento, Milton Xavier, o Toxinha, o mais importante não foi o placar e sim a confraternização entres os jogadores de ambas as agremiações.

Destaque da partida para o atacante Célio que marcou quatro gols. Os outros tentos do “Verdão” foram assinalados por Valtão, Petinha, Joãozinho Sisner, Wendel e Paulo Cestari (contra).

Toxinha agradeceu a presença da torcida e todos aqueles que ajudaram na realização do evento. “Foi um dia de muita alegria em que vimos de perto os craques do passado do Palmeiras”, destacou Toxinha.

Com o comando de Wirmondes Correa Borges, o Palmeiras iniciou o amistoso com Gilmar; Pires, Valtão, Tiago Gomes e Polozzi; Wendel, Amaral e Jean Carlo; Edu Bala, Célio e Nilson. Durante a partida, o time paulista também contou com Marquinhos, Torquato, Claudecir Paraná, Angelim Favaro, Joãozinho Sisner, Ricardo Barreto, Expedito, Moacir, José Augusto, Petinha e Toxinha.

A Seleção de Arapongas/Amigos do Toxinha utilizou os jogadores Jean Marcel, Fábio Portal, Julinho Neto, Paulo Cestari, Xandu, Tita, Magela, Fernando Sartori, Renato Lula Lelé, Marquinhos Vechiato, Jair, Florisvaldo Ramires, Dino, João, Duda, Tiãozinho, Vicente Fante, Vanderlei Sartori Junior, Cavalcante, Dyorgene, Sakuma, Máximo, Marcelo e Batista.

O jogo teve a arbitragem de Orlando Bialeski, sendo auxiliado por Paulo Roberto Araújo e Edson Canateli.

O ingresso para a partida foi dois quilos de alimentos não perecíveis. Todo o alimento arrecadado será doado para a Associação das Damas de Caridade, Lar São Vicente de Paula e Hospital Norte do Paraná (Honpar).

O amistoso neste domingo teve a coordenação geral de Toxinha, o apoio cultural da Santa Alice Loteamentos, além dos apoios do Consulado do Palmeiras de Arapongas, Sesi e Secretaria de Esporte da Prefeitura de Arapongas.