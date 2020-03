Grupamento Ambiental de Arapongas captura guaxinim próximo ao Jardim Santo Antônio

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) de Arapongas, vinculado à Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), realizou na sexta-feira (14), a captura de Guaxinim (Procyon cancrivorus), no prolongamento da Avenida Arapongas com Avenida Maracanã, próximo à rotatória da Igreja Santo Antônio.

“O animal foi capturado e como não apresentava ferimentos ou características de domesticação foi reintroduzido em seu habitat natural em área com vegetação nativa”, explicou o GM e coordenador do GDA, Emerson Alves.

Na última semana, um caso semelhante foi registrado em Arapongas, no qual, um gato-maracajá/ Leopardus wiedii) (gato selvagem da fauna brasileira), foi capturado no pavilhão do Centro de Eventos Expoara, situado no Parque Industrial II.

A GDA orienta que em casos de situações de identificação de animais silvestres, maus-tratos contra animais, irregularidades ambientais, inibição de práticas irregulares ou para sanar dúvidas e orientações a população pode ligar nos telefones: 3902-1194 e 153, da Guarda Municipal.