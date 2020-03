Divulgado gabarito oficial do Concurso para Guarda Municipal de Arapongas 

A Fundação de apoio à Unespar/Campus Paranavaí – responsável pela aplicação das provas do Concursos Público de Arapongas, em parceria com a Prefeitura Municipal, divulgou na manhã desta segunda-feira (16), o gabarito oficial de respostas referentes as provas do concurso da Guarda Municipal (Edital 088/2019), que destinou cinco vagas (4 masculinas e 1 feminina).

As provas foram aplicadas no último domingo (15). Ao todo, 2.813 candidatos estavam inscritos. A Unespar segue com a contagem dos candidatos ausentes ainda nesta manhã. Demais informações serão atualizadas ao longo do dia.

CONFIRA O GABARITO DE RESPOSTAS:

https://www.fundacaofafipa.org.br/uploads/281/concursos/3708/anexos/780747383931eaa33fe79d16f938227c.pdf