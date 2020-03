Saúde de Arapongas descarta casos suspeitos de coronavírus 

Em meio a pandemia do novo coronavírus, suspeitas de pessoas com a doença irão surgir no decorrer dos dias. Em Arapongas, de acordo com o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Junior, uma das unidades de saúde atendeu uma criança com gripe na manhã desta segunda (16).

Porém, a foi descartada qualquer suspeita de coronavírus. "Devido ao cenário atual as pessoas estão atentas ao que pode ser uma gripe ou um resfriado. No entanto, em Arapongas, ainda não temos nenhum caso suspeito de coronavírus. Nossa maior preocupação é com as pessoas acima de 60 anos ou com doenças, como diabetes e hipertensão", explica.

Para Paludetto, a recomendação é fazer atividades ao ar livre, evitar locais com aglomeração de pessoas, usar sempre álcool em gel e higienizar as mãos. "Precisamos evitar que o vírus se espalhe em nossa região. Já estamos tomando providências para que isso aconteça", reforça.