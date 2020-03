Presos da cadeia pública de Arapongas serraram grades das celas para uma tentativa de fuga, mas foram descobertos pelos agentes da carceragem durante a tarde deste sábado (14).

A polícia militar (PM) foi acionada para dar apoio no local, que precisou receber o serviço de solda. Após as grades serem recuperadas, os presos retornaram as celas, sem maiores alterações.



Essa é a terceira vez, somente este ano, que presos tentam realizar plano de fuga da cadeia de Arapongas.