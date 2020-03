Jovem de 20 anos é assassinado a tiros em Arapongas 

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros no começo da noite deste sábado (14) no Conjunto Palmares em Arapongas. O crime aconteceu na Rua Mariquita do Brejo por volta das 19h.

A equipe GAT da Guarda Municipal (GM) foi chamada por populares para atender a ocorrência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, também foi acionado, mas João Vitor Vendrametto, não resistiu e morreu. Ele foi atingido por pelo menos dois tiros, que acertam o tórax.

O jovem seria conhecido no meio policial. A Polícia Civil, vai investigar o crime.