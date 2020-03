Concurso da Guarda Municipal acontece neste domingo (15)

A Prefeitura de Arapongas realiza neste domingo (15), o Concurso Público (edital nº 88/2019), que dispõe de vagas para Guarda Municipal. Conforme a publicação, são quatro (04) vagas masculinas e uma (01) feminina.

A prova objetiva será realizada no período da MANHÃ.

O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 08h e fechado às 08h45, observado o horário de Brasília.

A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o horário de Brasília. A prova objetiva terá duração de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de respostas.

LOCAIS:

Para conhecer o endereço do local de realização da prova objetiva, o candidato deverá acessar a “ÁREA DO CANDIDATO” e imprimir o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO que está disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br