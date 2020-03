Usina de Reciclagem recebe estudantes e realiza atividade de conscientização 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio da Usina de Reciclagem tem cada vez mais ampliados as atividades de conscientização que envolvem temas como: coleta; separação e reciclagem do lixo e também recolhimento de lixo eletrônico. Seguindo neste conceito, uma ação foi recentemente desenvolvida com os alunos da 1º série Escola Atenas, acompanhados das professoras Dany Girassol e Bruna Milene Jorge. Ampliando os conhecimentos fora de sala de aula, os alunos conheceram de perto da Usina de Reciclagem de Arapongas, acompanho pelo gerente, Silvano Santos, além de acompanharam uma breve palestra sobre os serviços executados.

“É sempre uma satisfação receber os alunos, e falar para eles de uma maneira simples as melhores condutas para se ter em relação ao meio ambiente, em especial, a não jogar lixo na rua, como separar e identificar o lixo comum do reciclável, entre outros. Práticas que devem ser trabalhadas desde a infância, para que lá na frente tenhamos adultos mais conscientes”, frisou Santos.

Projeto modelo – Visando o descarte correto de pilhas e baterias, a Usina de Reciclagem instalou em diversos pontos do município caixas coletoras específicas para esses materiais, facilitando o acesso para descarte da população. Tal ideia deu tão certo, que serviu de modelo para a cidade de Rolândia. Conforme Santos, a convite do secretário do Meio Ambiente, Anderson Buss Cardoso, as caixas coletoras foram apresentadas em Rolândia, para a adaptação do mesmo projeto.