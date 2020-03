Obra do Ginásio de Esportes do Conjunto Araucária está com 42% de conclusão

A Secretaria Municipal de Obras (Seodur) divulgou nesta sexta-feira (13), que a obra de construção do Ginásio de Esportes do Conjunto Araucária alcançou 42% de conclusão. Após os processos de fundação, entre estacas, blocos e baldrames, as equipes realizaram as instalações de estruturas metálicas, que darão sustentação a toda cobertura da quadra, revestimentos e colocação de granito, portas, janelas e demais estruturas internas do vestiário – partes já finalizadas. Nesta etapa estão previstas as instalações dos pilares da quadra que devem começar já nos próximos dias.

O novo espaço abrange uma área de 1.346,43 m, localizada da na esquina das ruas Casaca de Couro com Bacurau Barrado. Com investimentos de R$ 959.987,00, a obra foi garantida através de emenda do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly.

“Mais um investimento de peso na área do esporte e lazer em Arapongas. O novo ginásio do Conjunto Araucária vai levar um local de qualidade e próximo da população de toda aquela região. Local onde crianças, jovens e adultos poderão usufruir para a prática esportiva, fortalecendo o contraturno escolar dos alunos, levando segurança nas atividades, incentivando a qualidade de vida”, afirmou o prefeito, Sérgio Onofre. Ele relembrou demais obras que fortaleceram o esporte municipal, entre elas, três unidades do projeto Meu Campinho (no Conjunto Flamingos, no Conjunto Ulysses Guimarães e na Zona Sul); Centro Social Urbano - uma grande pista de skate, a reforma da piscina e a construção de um vestiário. A mais recente é a obra do Centro de Lazer e Esporte, localizado na Rua Taperaçu Cinza, Jardim Interlagos. O projeto está cerca de 50% concluído e conta com investimentos de R$ 1.385.149,77, com recursos advindos de emendas de Sérgio Souza.