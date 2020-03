Concurso do IBGE oferece 125  vagas para Arapongas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)

Foram disponibilizadas 02 vagas para agente censitário municipal, 13 vagas para o cargo de agente censitário supervisor e 110 para o cargo de recenseador.

O salário base ofertado equivale a R$ 1.700,00 e R$ 2.100,00, exceto para a função de Recenseador, pois a remuneração será calculado por meio da produção do profissional. A carga horária a ser cumprida é de 25 a 40 horas semanais.

A taxa de participação a ser paga é de R$ 23,61 e R$ 35,80.



INSCRIÇÕES

Os interessados já podem se inscrever e solicitar isenção da taxa. As inscrições vão até o dia 24 de março de 2020, e devem ser feitas exclusivamente via internet, no site do Cebraspe, através do link: https://www.cebraspe.org.br/concursos/

SELEÇÃO



Como método de seleção, será realizada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo, matemática, ética no serviço público, noções de administração/ situações gerenciais, conhecimentos técnicos. Também haverá treinamentos dos candidatos inscritos no edital nº 3/2020. Para aplicação das provas estão previstos os dias 17 e 24 de maio de 2020, de acordo com cada edital.

O prazo dos contratos será de três e cinco meses, com possibilidade de prorrogação mediante necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2020 e na disponibilidade de recursos orçamentários.

A validade destas seleções será de um ano, contado a partir da assinatura do primeiro contrato, com possibilidade de prorrogação.

EDITAIS:

https://arquivo.pciconcursos.com.br/ibge-torna-publico-dois-processos-seletivos-que-totalizam-mais-de-208-mil-vagas/1503720/838581b653/edital_de_abertura_n_2_2020.pdf

https://arquivo.pciconcursos.com.br/ibge-torna-publico-dois-processos-seletivos-que-totalizam-mais-de-208-mil-vagas/1503721/0c9786d7ef/edital_de_abertura_n_3_2020.pdf