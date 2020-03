Um gavião da espécie ‘carijó’ foi capturado na manhã desta quinta-feira (11), no estacionamento de uma agência bancária na Rua Andorinhas, bem no centro de Arapongas.

Agentes do Grupamento de Defesa Animal (GDA) da guarda municipal foram acionados para captura e cuidado do animal, que estava ferido e sem condições de vôo.



Ele foi recolhido e levado até a secretaria do Meio Ambiente para avaliação veterinária e posterior encaminhamento para local adequado.