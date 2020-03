Duas mulheres são presas transportando drogas em Arapongas

Duas mulheres foram presas em Arapongas na noite desta quinta-feira (11) por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Rua Rouxinol, Vila Aparecida. Com elas, a polícia apreendeu quase 400 gramas de maconha.

A polícia militar (PM) chegou até a suspeita através de denúncias anônimas. De acordo com as informações repassadas, uma mulher loira, com o corpo tatuado, estaria na região da Vila Aparecida transportando uma grande quantidade de drogas.



A PM realizou patrulhamentos na região e encontrou duas mulheres no local indicado, uma delas, correspondendo as características repassadas pela denúncia. Elas receberam voz de abordagem, e uma delas contou aos policiais que estaria transportando um tablete de maconha, pesando 300 gramas, dentro de sua bolsa. Ela ainda informou que em sua casa teria mais uma pequena porção da droga, e após busca na residência, os policiais encontraram outra porção de maconha. A apreensão total da droga foi de 396 gramas. Com ela também foi apreendida a quantia de R$ 120.



A suspeita informou que comprou a droga na cidade de Rolândia, juntamente com sua amiga, para vender e que já pratica o tráfico de drogas. As duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia da cidade, juntamente com a droga apreendida.