Um homem foi preso em Arapongas na manhã de quinta-feira (12) ao registrar um boletim por furto na 7ª Cia de Polícia Militar (PM).

De acordo com o relatório da PM, ao dar queixa do furto, ele teve seu nome consultado junto ao sistema, que constou um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná.



Por essa razão, o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade.