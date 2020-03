Cadastramento para o PSF vai percorrer quatro bairros neste sábado

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal da Saúde, está iniciando uma frente de cadastramento para o Programa Saúde da Família (PSF). Neste sábado (14/03), das 8 às 17 horas, o trabalho será realizado nos seguintes bairros: Jardim Aeroporto, Guadalupe, Santa Alice e Caravelle.

“A equipe vai passar casa por casa, fazendo o cadastramento e tomando todas as providências para que os benefícios da Estratégia Saúde da Família estejam ao alcance do maior número possível de cidadãos araponguenses”, explica o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior.

Cerca de 40 profissionais de saúde estarão envolvidos nos trabalhos, que depois serão desdobrados para outros bairros de Arapongas. Moacir Paludetto Júnior lembra que uma das principais atribuições da Secretaria Municipal de Saúde é justamente o de executar o planejamento operacional e a execução da política de saúde do Município, através da implementação do Sistema Municipal de Saúde e do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas. “O cadastramento é mais um trabalho que realizamos nesse sentido”, finaliza o secretário.