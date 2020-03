Arapongas garante mais R$ 1 milhão para pavimentação de ruas

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre, esteve nessa quinta-feira (12) na Secretaria de Infraestrutura e Logística, em Curitiba, para assinar, ao lado do secretário Sandro Alex, o convênio que libera mais de R$ 1 milhão para a pavimentação de ruas no município. O recurso foi viabilizado a pedido do deputado estadual Tiago Amaral.

O recurso será utilizado para pavimentar cinco ruas de Arapongas, são elas: Rua Canastreiro, Caraúna, Falcão Quiri Quiri, Garrincha do Mato Grosso e Rua Loro Verde, somando quase 1,5 quilômetro. Segundo o prefeito Sergio Onofre, essas são algumas das últimas ruas do município sem asfalto. “Com essas ruas, Arapongas estará praticamente 100% pavimentada. É um indicador de urbanismo que coloca Arapongas à frente de muitos outros municípios do Paraná e do Brasil e que vai melhorar ainda mais com esses recursos assegurados agora”, afirmou o prefeito.

“A assinatura do convênio é o primeiro passo. Com a abertura da licitação, damos mais um importante passo para a execução da obra”, comentou o deputado Tiago Amaral, que viabilizou o convênio entre Prefeitura e Governo do Estado.

O convênio, assinado nessa quinta-feira, garante a liberação do recurso por parte do Governo do Estado. Agora, cabe ao município a realização da licitação para selecionar a empresa que será responsável pela obra.