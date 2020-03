Inscrições do torneio 1º de maio encerram no próximo dia 18

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Esporte informa que as inscrições para o Torneio 1º de maio - considerado o maior evento de futebol amador do interior do Brasil, encerram no dia 18 de março (quarta-feira).

Os interessados podem retirar as fichas de inscrições na recepção da Secretaria de Esporte( Rua das Pombas esquina com Rua Garças), ao lado do Ginásio de Esportes Luiz A. Zin, no Ginásio de Esporte Mateus Romera(R. Saí Verde, 145 - Conj. Flamingos), Centro de Iniciação ao Esporte(CIE) – anexo ao CSU, ou diretamente pelo site do Esporte: www.arapongas.pr.gov.br/esporte.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: 3902-1114.

Partidas

Conforme o setor, as disputas do Torneio 1º de Maio acontecem nos dias 19,21 e 26 de abril nos campos do CSU e Sesi.

Já a grande final será no Estádio Municipal José Chiappin (Estádio dos Pássaros), no dia 1º de maio (sexta-feira).