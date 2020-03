Prefeitura realiza limpeza no Parque dos Pássaros, em Arapongas

A Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) realizou ontem (11), ações de limpeza e roçagem no Parque dos Pássaros. Conforme o setor, demais locais também irão receber os serviços na sequência, entre eles, o Parque das Nações. Anteriormente, as equipes concentram os trabalhos em trecho da Avenida Rouxinol – nas proximidades do Max Atacadista, em sentido à Zona Sul, com limpezas de rotatórias e canteiro central. Os serviços nos canteiros centrais se estenderam também pela Avenida Maracanã (próxima à antiga Mercedez), seguindo em direção à Rua Guaratinga, no Parque Industrial II. As praças públicas da Avenida Gaturamo também foram contempladas. A limpeza do canteiro central seguiu em direção ao Hospital Norte Paranaense – Honpar e, posteriormente até o Conjunto Tropical, incluindo o canteiro central e praça na entrada do bairro.

“Temos um cronograma elaborado para atender diversos pontos da cidade, conforme orientação da Seaspma. Os serviços proporcionam um aspecto de limpeza e organização, contribuindo com a qualidade do município”, afirma o gerente de Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável, Elias Maschetti.

Atualmente prestam serviços de roçagem, capina e varredura em Arapongas, incluindo o Distrito de Aricanduva, cerca de 62 profissionais terceirizados, da empresa Ecsam – Serviços Ambientais.