PM de Arapongas salva recém-nascido engasgado na madrugada desta quinta

A polícia militar (PM) de Arapongas salvou um recém-nascido de 21 dias de vida na madrugada desta quinta-feira (12), no Jardim Universitário, em Arapongas.

De acordo com o relatório da PM, por volta das 2h da manhã, o pai do bebê teria ligado para o 190 pedindo ajuda porque o filho recém-nascido teria engasgado com leite enquanto mamava. Uma viatura foi deslocada imediatamente para o endereço, enquanto o policial que atendeu a chamada ia passando as primeiras orientações.



Chegando no endereço, os policiais foram recebidos pelos pais da criança, que já se encontrava desfalecida, sem sinais de respiração e com sua tonalidade de pele roxa. Um dos policiais tomou a criança nos braços e iniciou as medidas de reanimação cardiopulmonar, e após 4 repetições, o bebê desengasgou e voltou a respirar.



Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar atendimento. A criança foi examinada e já se encontrava bem e fora de perigo.



Casos de engasgamento de crianças recém-nascidas são comuns na região. Recentemente, o TNonline acompanhou outro caso registrado em Arapongas, também com final feliz, onde foi promovido o encontro do policial herói com o bebê salvo e sua família.