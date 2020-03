Homem é preso por furto em Arapongas depois de confusão em supermercado

Um homem de 36 anos foi preso por furto depois de envolver em uma confusão em um supermercado no centro de Arapongas.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), funcionários do estabelecimento acionaram a polícia quando dois homens começaram a se desentender dentro do supermercado, um deles, armado com uma faca.

A equipe foi até lá, mas os dois homens envolvidos na confusão fugiram do local. Foram realizados patrulhamentos na região, e de posse das características dos envolvidos, os policiais conseguiram localizar um dos homens. Ele foi abordado, e durante a busca pessoal a PM encontrou uma faca e um celular com ele.



Ainda durante a abordagem, uma pessoa abordou a equipe policial relatando que o abordado teria acabado de furtar o seu celular em uma sorveteria próxima do local onde estavam. Ela reconheceu o aparelho encontrado com o homem abordado e ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia da cidade.