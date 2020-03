Encontro de Colecionadores de Veículos em Miniatura acontece neste sábado, em Arapongas

O Clube Diecast Norte do Paraná em parceira com a Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos, realiza neste sábado (14), das 10h00 às 17h00, o Encontro de Colecionadores de Veículos em Miniatura. O evento acontece no Mercado Municipal de Arapongas, situado na Av. Arapongas, 785 – Centro, em frente à Igreja Matriz. A entrada é gratuita.

Em sua 11ª edição, o evento vai reunir os apaixonados pelo colecionismo, além de oportunizar a compra, venda, ou até mesmo a troca de “carrinhos” para somar em coleções, interagindo assim com outros colecionadores. Os organizadores do evento, que fazem parte do Clube Diecast Norte do Paraná, criaram o grupo nas redes sociais, buscando colecionadores da região que compartilham o mesmo interesse pelas miniaturas.