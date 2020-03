Aulas do projeto ATUAR - Teatro com Vida têm início

Nesta terça-feira, dia 10, a Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos, através do EMA – Espaço Municipal de Artes, deu início as atividades do projeto ATUAR — Teatro com Vida, que oferta aulas gratuitas de teatro para crianças, adolescentes e adultos.

O Curso tem dois anos de duração e em cinco anos de existência já atendeu cerca de 2.500 alunos, com a maioria atuando na área, seja através da formação de grupos independentes ou como instrutores de teatro, tanto em Arapongas como em municípios da região.

Para este ano a turma conta com 180 novos alunos e 120 que estão no segundo período de atividades, com formatura prevista para novembro.

O Teatro como meio de transformação

Conforme explica Pedro Ziroldo, Coordenador do Espaço Municipal de Artes, o Curso Livre de Teatro "Atuar - Teatro com Vida" é um projeto da prefeitura de Arapongas,implementado através da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos e vem transformando o cenário Cultural e Artístico de Arapongas dentro do lema “o teatro transforma pessoas e pessoas transformam o mundo”.

“A partir das aulas de teatro o participante pode desenvolver além de aptidões artísticas, habilidades pessoais e sociais tais como: autoconhecimento, autonomia, espontaneidade, autenticidade, cidadania, empatia, trabalho em grupo, tomada de decisão, entre outras”, justifica Ziroldo.

Ele acrescenta que muitos dos alunos que já se formaram, seguem se profissionalizando através da graduação em artes cênicas ou através do SATED/PR e que vários grupos e CIAs nasceram no ATUAR e hoje realizam seus trabalhos autorais e se apresentam em municípios da região, do país e até em festivais internacionais, representando muito bem o município de Arapongas no que concerne às artes cênicas.



“Há também aqueles que se utilizam das técnicas teatrais no seu cotidiano, tal como no trabalho e nas suas relações, portanto, o curso é destinado para todos os que desejam viver essa experiência”, acrescenta o coordenador.

Ele finaliza ressaltando que o ATUAR nasceu para formar artistas e cidadãos, dentro do compromisso com a educação estética, artística e com a ética.

“Lembrando que ainda temos vagas abertas bastando aos interessados procurarem o Espaço Municipal de Artes - EMA, sede do Atuar - Teatro com Vida, localizado na Praça Dr. Júlio Junqueira, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 17h”, informa o coordenador.