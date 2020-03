Prefeito visita campus avançado de Arapongas IFPR e Cursinho Municipal

Em visita à sede do Campus Avançado de Arapongas do Instituto Federal do Paraná (IFPR), o prefeito Sérgio Onofre, aproveitou para dar as boas-vindas aos 60 alunos que participam das aulas do Cursinho Municipal. Nesta edição, os estudantes matriculados recebem suporte dentre as disciplinas de química, física, biologia, filosofia, matemática, sociologia, história da arte, língua portuguesa, literatura, redação, inglês, geografia, história. Além da inclusão de duas novas matérias: geopolítica e atualidades. “ Esse é um projeto fantástico que demos início em 2017, contribuindo para a formação dos jovens que se preparam para ingressar nas Universidades. É bom ver a sala cheia, e todos muito concentrados. Temos também uma equipe capacitada de professores, que voluntariamente, contribuem com todo o conhecimento. Desejo boas aulas, e bom aproveitamento a todos”, disse o prefeito.

Conforme o coordenador do cursinho, Rodrigo Surek de Souza, em três anos de existência o Cursinho Municipal já contribuiu com a vida acadêmica de muitos estudantes dos 3º anos da Rede Pública de Ensino, e a expectativa de progresso só aumenta. “ Desde 2017, ao todo 200 alunos já foram aprovados em Universidades Públicas, através do suporte educacional gratuito, executado no município. Reforçando que contamos com a atuação de 10 professores altamente capacitados, fortalecendo os trabalhos. Queremos mais alunos se destaquem, e assim estamos trabalhando”, frisa.

As aulas do Cursinho Municipal acontecem de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 16h45, na sede do IFPR Campus Avançado de Arapongas, situada na Rua Surucu-Açu, 321 – Vila Araponguinha. Ainda conforme a coordenadoria, consta uma lista de espera, para demais alunos interessados. Com isso, havendo desistências, esses estudantes serão convocados.

Ainda durante o encontro, Onofre percorreu por demais instalações do campus avançado IFPR, acompanhado do diretor, Thiago Pereira do Nascimento. Além de reformas estruturais, o campus recebeu recentemente novos móveis, entre, carteiras, balcões, cadeiras e armários. Atualmente o local oferta cursos gratuitos de inglês, formação de professores, Cursinho Municipal e cursos técnicos Ensino à Distância (EAD).

O encontro contou também com a presença da coordenadora dos cursos EAD, Luciana Gutierres.