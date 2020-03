Câmeras flagram furto de residência em Arapongas; assista

Câmeras de segurança flagraram a ação de ladrões na tarde desta terça-feira (10), no Jardim Baronesa, em Arapongas. Eles arrombaram uma residência e levaram uma TV. Assista:

A filmagem mostra quando dois homens chegam em um veículo GM Onix e param em frente a casa. Um deles desce primeiro e começa a mexer no portão. Em seguida, um segundo homem desce do carro e fica olhando para os lados. O portão é arrombado.



Em seguida, ambos conseguem arrombar a porta da casa e entram. Uma câmera instalada na sala mostra o ladrão roubando a televisão. Tudo isso acontece por volta das 15h30. Os dois fogem levando o produto furtado.



O dono da casa chegou minutos depois da ação e acionou a polícia militar (PM). As imagens foram fornecidas à polícia para auxiliar na identificação dos responsáveis pelo furto.