Utilização dos recursos federais é tema central de palestra em Arapongas

Foi realizado no Cine Teatro Mauá um evento organizado pelo Instituto Paulo Ziulkoski(IPZ), Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em parceria com a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), voltado ao tema “ A Utilização dos Recursos Federais nas áreas de saúde, educação e assistência social”. Participaram do encontro, o prefeito de Arapongas e presidente da Amepar, Sérgio Onofre, além de representantes e servidores de diversos municípios da região. O evento ocorreu na segunda-feira (09).

“Levamos orientações sobre como proceder e utilizar de maneira viável os recursos destinados aos municípios, uma forma de aprimorar os conhecimentos. Atualmente, devido a várias sanções e às vezes por receio, os municípios deixam de usar o vinculado, que fica parado nas contas e acabam, por vezes, utilizando muito os recursos livres, atrapalhando na gestão dos municípios”, explicou o contador e consultor da CNM, Fabrício Falconi.

Onofre destacou a iniciativa de Arapongas em receber novamente um evento municipalista e fundamental para a gestão pública. Na última sexta-feira (06), foi apresentado o seminário “Entrega de Contas, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato”, organizado pela Escola de Gestão Pública do TCE-PR, com apoio da Amepar. A oportunidade contou com a presença o presidente do Tribunal, conselheiro Nestor Baptista. No mesmo dia, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, junto com o Instituto Água e Terra, realizou o segundo evento “Caravana do ICMS Ecológico”, com o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, além de Ágide Meneghette, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) e demais representantes. “Da última semana para cá, tivemos três grandes eventos municipalistas, que levaram informações relevantes e essenciais para o bom andamento da gestão pública nos municípios. Ficamos satisfeitos com os resultados e adesão do público alvo”, disse o prefeito.