Prefeito ouve demandas da Santa Casa e conhece doação da Helpvox

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido nesta semana com a direção da Irmandade Santa Casa de Arapongas, quando se inteirou sobre os detalhes do projeto para a construção de um novo Pronto Socorro – já encaminhado junto à 16ª Regional de Saúde (RS) e à Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (Sesa), além do planejamento para a construção de uma UTI Neonatal, garantindo maior suporte à população, tanto no setor obstétrico como nos demais atendimentos específicos. Os investimentos iniciais previstos são da ordem de R$ 3 milhões.

Na oportunidade, o prefeito também foi informado de que a empresa Helpvox, através dos seus diretores institucional e jurídico, Alexsandro Grade e João Graça, permitiu a acessibilidade de surdos pela primeira vez em Arapongas, mediante a doação do aparelho VPAD e 100 minutos de acesso para utilização dos tradutores de libras para a Santa Casa. Assim, a comunidade surda de Arapongas poderá ser atendida não só pelo VPAD, mas também pelo aplicativo HELPVOX, que está disponível em todas as plataformas de acesso.