PM de Arapongas apreende 31 pedras de crack; dois homens foram presos

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (10), na Vila Industrial, em Arapongas. Com eles, foram aprendidas 31 pedras de crack e ainda uma porção in natura da droga.



A polícia militar (PM) chegou até uma casa na Rua Juriti, indicada por denúncias da comunidade como sendo um ponto de tráfico. Durante patrulhamento no local, os policiais perceberam uma intensa movimentação e realizaram a abordagem de algumas pessoas que estavam em frente à residência denunciada.



No momento da abordagem, um homem dispensou certa quantia de dinheiro no chão e outro correu para dentro da casa e jogou 14 pedras de crack embaladas com papel alumínio. A polícia entrou no quintal e conseguiu abordar e identificar o homem que dispensou a droga na casa e com ele, encontrou ainda R$ 64 em dinheiro. Ele afirmou aos policiais que correu porque teria acabado de comprar a droga, e assumiu que faz uso do entorpecente.



Dentro da residência, os policiais encontraram outras 17 pedras de crack, balança de precisão e uma porção de 10,6 gramas de crack in natura.



Durante o trabalho policial, várias pessoas saíram correndo e pulando os muros da residência. Os dois homens abordados foram presos e encaminhados para a delegacia da cidade.