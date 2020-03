Mais de 21 mil candidatos realizam as provas do concurso público em Arapongas 

Foram aplicadas no domingo (8), as provas do Concurso Público de Arapongas, referentes às 218 vagas do quadro geral (Edital nº 087/2019). Ao todo, 37 locais foram disponibilizados para a realização das provas, que aconteceram no período matutino (com a abertura dos portões às 8 horas e fechamento às 8h45) e no período vespertino (abertura dos portões às 14 horas e fechamento às 14h45).

Segundo a Comissão Permanente de Concursos Públicos e Fundação Unespar, dos 26.276 candidatos inscritos, 21.511 realizaram as provas. Dos que haviam confirmado, muitos acabaram não comparecendo. Outros não conseguiram chegar ao local das provas dentro do horário. No total, foram 4.765 ausentes.

O maior percentual de inscritos foi de Arapongas (74,57%), correspondendo a 12.612 candidatos. De Londrina, 3.066 candidatos. De Apucarana, 2.633. De Rolândia, 938. De Maringá, 740. De Cambé 403. Muitos candidatos vieram de pontos distantes. De Curitiba, por exemplo, foram 185. De São Paulo, 30.

O grande número de concorrentes causou pontos de aglomeração. Um deles ocorreu no pedágio entre Arapongas e Rolândia. Outro foi ao longo da Avenida Gaturamo, via de acesso à Unopar, local com maior número de inscritos. Cerca de 100 candidatos não conseguiram chegar antes do fechamento dos portões da Unopar.

Com isso, os mais exaltados tentaram pular as grades, porém não tiveram acesso ao local das provas, pois as portas das salas também já estavam fechadas. A Guarda Municipal foi acionada para controle da situação e as pessoas que pularam as grades foram retiradas.

O gabarito oficial de respostas foi publicado no site da Fundação Unespar na tarde desta segunda-feira (09) e encontra-se disponível para acesso dos candidatos através do link: http://www.fundacaounespar.org.br/uploads/281/concursos/3706/anexos/3b1af9ed881d4b1f362154a16f8a8b79.pdf?fbclid=IwAR1cWCs4Leaok-pZuCBis2wQIGM3m84SZBMQ8alcQBZVTd5Nlqrp8I5u7cs

E no site da Prefeitura de Arapongas: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2020/mar/09.03_assinado.pdf