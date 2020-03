Osvaldinho diz que ano eleitoral não muda sua atuação na Câmara

Em entrevista exclusiva à Tribuna do Norte o presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas, Osvaldo Alves dos Santos (PSC), o Osvaldinho, afirmou que não vai mudar seu ritmo de conduzir os trabalhos do legislativo neste ano eleitoral, quando serão eleitos prefeito, vice e vereadores. Desde final do ano passado e início deste, as sessões têm sido realizadas num clima de muita discussão entre os vereadores a respeito dos projetos e requerimentos que são apresentados, principalmente dos próprios edis, para votação em plenário. De um lado o grupo da situação, composto por oito vereadores, e de outro o da oposição, do qual fazem parte sete vereadores, alguns deles dissidentes do grupo que foi eleito pela mesma base política da atual administração municipal.

“A gente vai conduzir a Câmara de Vereadores neste ano do mesmo jeito que começou no meu primeiro mandato como presidente”, afirma Osvaldinho. Segundo ele, a Câmara vem se comportando bem. “É lógico que sempre têm divergências entre vereadores, há opiniões diferentes, mas a Câmara não tem o que mudar”, garante.







O presidente do Legislativo assegura que tem procurado não interferir no calor das discussões, deixando os vereadores à vontade para manifestar suas opiniões em plenário. No entanto, ele pede que neste ano eleitoral as discussões sejam feitas com muita ética, respeitando-se as posições políticas de cada vereador.

“Neste ano político já começaram a fazer politicagem sobre o que não estão enxergando que está acontecendo dentro de Arapongas. Hoje, a cidade de Arapongas está muito bem administrada, com muitas obras concluídas. Aí ficam criticando. Mas a administração está indo muito bem, a Câmara também está indo muito bem e nós vamos continuar caminhando neste sentido”, acrescenta Osvaldinho.

De outro lado, segundo o presidente, não adianta ficar interferindo na palavra de cada vereador sobre o que ele acha que está certo ou errado. Aqui é uma democracia. Cada vereador está livre para falar o que bem entender, mas desde que fale a verdade do que está acontecendo dentro do município. Tá todo mundo aí acompanhando a administração do Sérgio Onofre e eu acho que é por aí as coisas”, comenta. “A administração também está indo muito bem aqui na Câmara, assim como os vereadores têm sido respeitados e a gente vai continuar neste sentido”, completa Osvaldinho.