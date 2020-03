Arapongas celebra Dia Internacional da Mulher com café da manhã e homenagens

Alusivo ao Dia Internacional da Mulher – celebrado no dia 8 de março, a Prefeitura de Arapongas realizou na manhã desta segunda-feira (09), no Paço Municipal, um café da manhã em homenagem a todas as servidoras municipais, além de representantes da sociedade civil. Ao som da banda Big Band, o prefeito Sérgio Onofre recebeu todas as convidadas e, ressaltou a importância e força que a mulher exerce para a sociedade. “ Todos os dias devemos celebrar a força e coragem das mulheres. Arapongas é repleta de grandes mulheres, que são liderança na família, trabalho, entre outros. Essa pequena homenagem não é o suficiente para enaltecer a importância que cada uma de vocês exerce. Em minha vida, sou cercado de grandes exemplos. Que Deus possa abençoar todas vocês. ”, disse. Onofre ainda estendeu os cumprimentos para sua mãe, Dona Cida, a tia, Dona Santa, irmãs Sandra e Sônia Onofre e sua mulher, Gisele Salles, que também estavam presentes.

O evento contou também com a presença de Édina Kummel, ex-secretária de Cultura, Lazer e Eventos, que aproveitou para também mandar um recado a todas as presentes. “ Se for possível um conselho, digo a todas, que invistam em vocês. Tanto nos estudos, trabalho, lazer, e demais áreas. Se coloquem em primeiro lugar. Não parem nunca. Faço 70 anos, e ainda não parei de sonhar, de buscar. Parabéns a todas nós”, salientou.

A secretária de Governo, Lúcia Golon, aproveitou para parabenizar as servidoras municipais. “ É um café tradicional, singelo e muito significativo. As servidoras municipais exercem um papel fundamental junto à administração, atuando com zelo, responsabilidade, amor e dedicação. Provando a cada dia, o nosso valor”, disse.

Ao final do evento, as servidoras e demais convidadas foram presenteadas com vasos de flores.

Participaram também do evento, o vice-prefeito, Jair Milani, os secretários municipais Valdecir Scarcelli(Administração), Moacir Paludetto Jr(Saúde), Geison Cortez(Cultura), Valdecir Tudino(Indústria e Comércio) e demais representantes.