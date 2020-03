Tumulto marca prova do concurso público de Arapongas

Cerca de 100 candidatos que não conseguiram chegar a tempo para a prova do concurso público da prefeitura de Arapongas promoveram tumulto na manhã deste domingo (08) em frente a Unopar, local com maior número de inscritos para realizar a prova.

De acordo com a Guarda Municipal (GM), os candidatos se exaltaram quando encontraram os portões fechados e cerca de 10 pessoas mais exaltadas tentaram pular as grades para adentrar as salas de provas.



A GM precisou pedir reforços e a situação foi controlada.



O apucaranense Fábio Cesar Prieto Vieira foi um dos candidatos que perdeu a prova. Ele iria prestar o concurso para motorista, mas encontrou os portões fechados. “Eu saí cedo de Apucarana, mas tinha um acidente na pista que complicou o trânsito para entrar na cidade. Dentro da cidade o trânsito também estava um loucura, não deu tempo de chegar. Muita gente ficou pra fora, gente que veio de Londrina e de outras cidades, todo mundo acabou perdendo o dinheiro da inscrição. Me disseram que os portões foram fechados 5 minutos antes do previsto também, pra mim foi falta de organização”, contou.



As provas seguem ao longo da tarde de domingo para alguns candidatos. O Concurso Público da prefeitura de Arapongas dispõe de 218 vagas do quadro geral e cinco vagas para a Guarda Municipal.