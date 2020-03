Homem fica ferido após bater contra barranco na PR 444 em Arapongas

Um homem ficou ferido em um acidente na manhã deste domingo na PR 444, KM 17, em Arapongas.

De acordo com informações repassadas por agentes de trânsito, por volta das 5h40 da manhã deste domingo, o veículo Monza que seguia sentido a Mandaguari saiu da pista e acabou batendo contra um barranco.



Apenas o condutor estava no carro. Ele ficou ferido e foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital. O carro foi recolhido ao pátio da polícia rodoviária.