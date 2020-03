Professores municipais participam de capacitação da Robótica

Na última quinta-feira (05), profissionais da Secretaria Municipal de Educação participaram de uma capacitação voltada à disciplina de robótica, Centro Catequético da Igreja Santo Antônio. Cerca de 30 professores receberam a primeira formação continuada, lecionada pelos formadores Miguel Casbianco Teixeira e Mayara Roberta Ranadi, da empresa Brink Mobil. “ Essa ação foi voltada a esse grupo de professores que querem adquirir conhecimento na disciplina, e que futuramente, irão lecionar a robótica nas Escolas Municipais”, explica a coordenadora de Projetos, Rosangela Alvarenga Morassutti.

Atualmente o quadro geral da robótica em Arapongas conta com 36 professores, com formação realizada em 2018 e 2019. Ao todo, 6.058, do 1º ao 5º ano participam das atividades nas Escolas Municipais.

Ainda conforme a secretaria de Educação, nos dias 26 e 27 março será realizada nova formação continuada avançada para os 64 professores. O encontro envolverá diversas técnicas da robótica e meios de aplicação, com materiais exclusivos e alternativos. Nos meses de agosto e setembro de 2020 está prevista a realização do Campeonato Municipal de Robótica.