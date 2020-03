Caminhão do assentamento Dorcelina Folador sofre ataque a tiros em Arapongas

Um caminhão do assentamento Dorcelina Folador, de Arapongas, sofreu uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (6). De acordo com moradores do assentamento, o caminhão sofreu um ataque a tiros quando voltava para a sede.

O ataque aconteceu na Estrada do Araguari, que liga o assentamento à BR-369. O caminhão, que transporta laticínios da cooperativa do assentamento, estava retornando para a propriedade quando recebeu tiros. Os projéteis, que de acordo com as vítimas, possivelmente seriam de calibre 12, perfuraram a lataria e quebraram o para-brisa do veículo, acertando os bancos do caminhão.

Por sorte, ninguém se feriu. A Polícia Militar (PM) esteve no local e realizou Boletim de Ocorrência. O caso será investigado.

Relatando falta de segurança, membros do assentamento Dorcelina Folador realizaram um protesto no local onde aconteceu o fato, trancando a pista com caminhões e máquinas agrícolas. Moradores da região se juntaram ao protesto.