Homem é preso por embriaguez ao volante em Arapongas

Um homem foi preso no início da madrugada desta sexta-feira (06), no Jardim Primavera, em Arapongas por embriaguez ao volante.

A polícia militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente, onde um veículo modelo Golf teria colidido contra dois postes. No local, os policiais confirmaram a situação e foi verificado que o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez. O teste do etilômetro foi realizado e a embriaguez foi confirmada. Consultado os documentos, os policiais verificaram ainda que o condutor não possuía habilitação para dirigir e o veículo estava com pendências administrativas.



Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade e o veículo foi recolhido ao pátio da PM.