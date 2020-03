Arapongas sedia seminário Entrega de Contas

Arapongas vai sediar, nesta sexta-feira(06), o seminário Entrega de Contas - Prestação de Contas Anual, Plano Anual de Fiscalização e Encerramento de Mandato, com o apoio da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema(Amepar). A capacitação é dirigida a servidores de órgãos municipais encarregados da Prestação de Contas Anual (PCA) ao TCE-PR, além de prefeitos e vereadores que estão no último ano do atual mandato. O encontro acontece no Cine Teatro Mauá, situado na Rua Uirapuru, 55 – Centro, das 8h30 às 17 horas.

No mesmo dia, uma reunião será realizada com a presença dos prefeitos de municípios que integram a Amepar e Associação dos Municípios do Vale de Ivaí (Amuvi). Tal encontro contará com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes. Em pauta, serão tratados assuntos voltados à programas e projetos disponíveis na pasta aos municípios de todos o Paraná. O evento acontece às 14h, no Auditório da Prefeitura de Arapongas, situada na Rua Garças, 750 – Centro.