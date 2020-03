Sestran realiza café da manhã alusivo ao Dia Internacional da Mulher

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), através da Patrulha Maria da Penha realizou nesta quinta-feira (05), um café da manhã alusivo ao Dia Internacional da Mulher – celebrado no dia 8 de março. O encontro ocorrido na sede da Delegacia da Mulher de Arapongas reuniu o prefeito, Sérgio Onofre, o secretário de Segurança Pública, Paulo Argati, secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, delegada titular da Delegacia da Mulher, Dra. Thaís Orlandini Pereira, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GM Denice Amorim, servidores municipais e representantes da sociedade civil.

O prefeito agradeceu a cada um dos presentes e, ressaltou a força e importância das mulheres para a sociedade. “ Dia da mulher é todo dia. Em toda a sociedade, e em especial, na nossa administração as mulheres fazem a diferença em seus respectivos cargos. Trabalham com eficiência, competência e amor, com uma sensibilidade natural. Sabemos que em todo mundo, infelizmente, muitas mulheres são vítimas de violência e preconceito. Em Arapongas, nossa Patrulha da Penha tem atuado com muito zelo nesses casos, levando proteção e todo o respaldo legal às vítimas. Com uma rede de atendimento que conta também com a atuação do judiciário e secretarias de Saúde e Assistência Social, temos tido grandes avanços, além é claro dos investimentos feitos nesse sentido. Deixo aqui o meu muito obrigado a cada uma de vocês. Todas as mulheres têm um valor imensurável. Onofre salientou também sobre o decreto da Delegacia da Mulher de Arapongas, publicado ontem (04), em diário Oficial do Governo do Paraná.

Para a delegada, Dra. Thaís Orlandini Pereira, o município conta com uma forte e atuante equipe no combate à violência contra as mulheres. “ Temos feito um trabalho adequado e humanizado nesse sentido. A Patrulha Maria da Penha de Arapongas é modelo de atuação, e juntos temos conseguido fazer muito. Demos um novo passo junto à delegacia da Mulher, com o decreto publicado, fortalecendo todo o trabalho”, disse.

A GM Denice, também parabenizou a todas as mulheres, reiterando os serviços de fortalecimento na área da segurança. “ Temos uma rede de atendimento especializada para a segurança das mulheres vítimas de violência. A junção dos trabalhos da GM, através da Patrulha, Poder Judiciário e executivo municipal levam encorajamento a essas mulheres. Estamos em luta constante no combate à violência. E estamos à disposição no que for necessário”, acrescentou.

Após o café, houve sorteio de brindes aos presentes.

Novo projeto – Conforme a secretária de Assistência Social, o município tem se articulado para a implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Arapongas. “ Estamos em busca dos procedimentos necessários para implantar esse importante conselho, que visa ampliar ainda mais os serviços voltados a nós, mulheres. Estamos entusiasmadas com mais essa empreitada a favor das mulheres”, afirmou Ismailda Silva.

Além disso, no próximo dia 26 de março, às 8h30, da sede do CREAS, será realizado um Encontro Temático para o levantamento de propostas do município que serão tratadas durante a Conferência Regional dos Direitos da Mulher, em Apucarana.