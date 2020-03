Profissionais da área de segurança recebem capacitação para atendimento pré-hospitalar tático

Nos dias 04 e 05 de março, profissionais da área de segurança, entre eles, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Samu, entre outros, participaram do Curso de Capacitação voltado ao Atendimento Pré Hospitalar Tático (APH) - específico para situações de combate. O encontro foi ministrado por instrutoras pós-graduadas na área da Polícia Civil de Curitiba, sendo elas, Adriane Blanski e Bhianca Dal Col.

“Esse treinamento visa deixar o agente de segurança preparado para agir em situação de risco ou em caso de ser alvejado, sendo assim, ele poderá intervir no sangramento massivo, estancar uma possível hemorragia dando a ele oportunidade de aguentar um tempo a mais até o socorro especializado. Esses são cursos fundamentais para um bom desempenho na área da segurança, e especialmente na vida dos profissionais, que arriscam suas vidas no exercício diário das funções. Temos aqui representantes de diferentes órgãos de segurança, aprimorando conhecimento. Não basta apenas investir no material, mas sim, no próprio profissional”, afirmou o secretário de Segurança, Paulo Argati.

Ainda na tarde desta quinta,05, o treinamento teórico e prático continua a ser realizado na sede do Corpo de Bombeiros de Arapongas (2º Grupamento/ 2º Subgrupamento de Bombeiros).