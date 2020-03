Exposição no museu de Arapongas vai focar na prevenção à violência contra a mulher 

O Museu de Arte e História de Arapongas (MAHRA) abrirá nesta sexta-feira (6), a Exposição Mulheres em Foco, onde serão abordados temas sobre violência contra a mulher, feminicídio e empoderamento feminino.



Além de se dedicar a este assunto de extrema importância no âmbito da prevenção à violência contra as mulheres, o evento também faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

SERVIÇO:

Exposição Mulheres em Foco

Data – 6 de março a 27 de maio

Horário – Segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas

Local - Museu de Arte e História de Arapongas

Endereço – Praça Pio XII - Centro