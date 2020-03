GM de Arapongas apreende adolescentes por vandalismo na região central

A guarda municipal (GM) de Arapongas apreendeu 3 adolescentes na noite desta quarta-feira (04), na Avenida Arapongas, depois de denúncias de que eles estariam ateando fogo em lixeiras na região central.

Após a denúncia, a equipe Canil, em patrulhamento, identificou dois suspeitos com as características repassadas via central. Eles foram abordados e durante a revista pessoal, foi encontrada uma caixa de fósforo com os adolescentes. Um terceiro menor que estava com eles praticando o vandalismo teria se escondido em uma pizzaria próxima ao local, mas também foi abordado e apreendido.

Foi feito contato com as famílias dos menores, e todos foram encaminhados para as providências na delegacia.