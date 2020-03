Carregador de pistola e munições são encontrados dentro de veículo em Arapongas

Uma mulher tomou um susto ao levar o carro para lavar nesta quarta-feira (04), em Arapongas. Um carregador de pistola e munições foram encontrados no veículo e a polícia militar (PM) foi acionada.

De acordo com o relatório da PM, a dona do veículo relatou a equipe que levou o carro modelo Voyage para lavar. Durante o serviço, o lavador descobriu dentro do forro do porta malas um carregador de pistola, com 10 munições intactas.



Os objetos foram recolhidos e encaminhados para a delegacia da cidade. O caso será investigado.