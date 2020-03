Governador agenda visita em Arapongas para o próximo mês

O prefeito de Arapongas Sergio Onofre da Silva (PSC), esteve reunido nesta terça-feira (03), em Curitiba, com o governador Ratinho Junior (PSD), em companhia do líder do governo na câmara Municipal, vereador Miguel Messias (PSL).

Conforme apurou a Coluna da Tribuna, publicada na edição desta quarta-feira (04) do jornal Tribuna do Norte, Onofre esteve tratando sobre anúncio de obras e assinatura de serviços em favor de Arapongas.

Também ficou prevista a visita do governador a Arapongas no dia 02 de abril.