Prefeitura de Arapongas inicia instalação de cobertura da Feira da Lua

A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), de Arapongas, deu início às instalações das tesouras metálicas que compreendem a cobertura da ala central da Feira da Lua, na Rua Jandaia. Além disso, o projeto prevê construção de área para a circulação e estacionamento de veículos, ciclovia, rampa elevada; calçada e plantio de grama de acesso à edificação; calçada com bancos em bloco de concreto, vagas para foodtruck, lixeiras, bicicletário; espaço para palco, camarim, depósito e banheiro; playground e várias outras melhorias. Neste período, os serviços seguem também com as pinturas e instalações de azulejos na área interna do barracão.

Até agora, as obras alcançaram 40% de conclusão. Na etapa anterior, as equipes fizeram a troca da coberta da área já existente. “A nova etapa dos serviços é fundamental para a estruturação da ala central da nova Feira da Lua. A cobertura será feita em todo esse trecho da Rua Jandaia, resultando num espaço totalmente novo e adequado para espaço de atividades gastronômicas e de lazer. Lembrando que a ideia é que no período em que não tiver atividades, o trânsito seja liberado. Com toda a reformulação, a nova Feira da Lua será um espaço moderno para a execução de diversos eventos. Estamos com o cronograma em dia e ansiosos pelo espaço”, disse o vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani.

A obra da Feira da Lua conta com investimentos de R$ 2.296.417,79. O edital de licitação foi preparado pelo Paranacidade.